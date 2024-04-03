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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد مالك: «انفصال والدي ووالدتي كان صعب عليا وأنا مراهق»

أحمد مالك
أحمد مالك

حلَّ الفنان أحمد مالك أمس ضيفًا على الإعلامى أنس بوخس في برنامج AB Talks، عبر قناته بموقع يوتيوب.

وقال أحمد مالك: "أنا من عائلة متوسطة كويسة ووالدي وأمي زي أهالي كتير انفصلوا وأنا مراهق وكان حدث ثقيل حاولت أتعامل معه وكان عندي غضب".

وأضاف أحمد مالك: "مع تقدم العمر فهمت إن أهلي بني آدمين والحمد لله علاقة دلوقتي كويسة مع والدي ووالدتي كل حاجة في حياتي".

وقع الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،

وعلق الفنان أحمد مالك، على إمكانية تجسيد دور صعيدي مرة أخرى، قائلا: "ممكن أعمل صعيدي تاني بعد نسل الأغراب"، ليرد الفنان رامز جلال قائلا: "دي تبقى كارثة سودة".

 

وكشف الفنان أحمد مالك، حقيقة غيرته من الفنان أحمد داش، قائلا: "أنا مبسوط لأحمد داش على اللي وصل له".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.


وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

الفنان احمد مالك أحمد مالك

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