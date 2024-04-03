هانى شاكر يحيى حفلا فى الأوبرا 29 أبريل

يحيى المطرب هانى شاكر حفلا غنائيا يوم 29 أبريل الحالى بدار الأوبرا، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويشدو هانى شاكر بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره، ولعل من أبرزها “حبيبى” و"انسى اللى خان".

وقد طرح أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "انسى اللي خان"، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، وظهر فيها بلوك مختلف جدا خطف أنظار جميع رواد السوشيال ميديا.

"انسى اللي خان" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع رقمي فيكتوري لينك، وظهر فيها أمير الغناء العربي باستايل ولوك مختلف جدا خطف أنظار جمهوره و محبيه على السوشيال ميديا.

ويعيش هاني شاكر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث قام بتقديم العديد من المشاريع الغنائية مؤخرا ظهر من خلالها في لون جديد، وهي أغنيات "بلاد البخت" و"الكبير" و"مروق"، وقام بطرحها علي جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية، بالإضافة لإحيائه العديد من الحفلات الموسيقية الكبرى داخل مصر وخارجها.