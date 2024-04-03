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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف عدة أحياء في مدينة خان يونس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا مكثفًا استهدف عدة أحياء في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كابوس مخيف ودمار شامل.. نصف عام من الحرب الإسرائيلية على غزة".

تخطت كل الخطوط الحمراء وحطمت سجلات الإنسانية في أحلك فصولها وضربت عُرض الحائط بالقوانين الدولية والإنسانية، هذا أقل ما يوصف به نصف عام من الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة ارتكب فيها الاحتلالُ كل أشكال الجرائم وأمعن في التنكيل بسكان غزة.

 

نصف عام عاش فيه سكان غزة كابوسا مخيفا، إبادة وقتل بلا رحمة، تجويع وتهجير، حرمان من التعليم والعمل والعلاج، واعتقال وتنكيل، وحصار شامل، كل تلك المشاهد المروعة استنطقت الرأي العام العالمي وانتفضت معها شعوب الأرض دعما للشعب الفلسطيني.

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