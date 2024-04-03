الطلاب بخير| أول رد رسمي بشأن ظهور حالات جديري مائي بمدرسة حدائق أكتوبر

حصل موقع صدى البلد على تفاصيل تقرير لجنة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، المختصة ببحث شكاوى أولياء أمور طلاب مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية للغات الخاصة بوجود حالات إصابة بـ الجديري المائي بين طلاب المدرسة .

وأوضح تقرير لجنة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالجيزة ، أنه بزيارة المدرسة تبين أن إجمالي عدد الطلاب الحضور بالمدرسة 647 وإجمالي الغياب 169 طالبا، وكثافة 70 طالبا، وإجمالي الفصول 32 فصلا.

وقال تقرير لجنة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، أنه بالنسبة لما قيل بشأن وجود حالات اشتباه جديري مائي بين طلاب المدرسة، فقط تم بالفحص التأكد من أنه لا يوجد أي حالات جديري مائي في المدرسة.

وشدد تقرير لجنة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالجيزة ، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمدرسة ، وتم عمل تثقيف صحي بالمدرسة ، وتم المرور على سجلات الامراض المعدية بالمدرسة وسجل تطعيمات المدرسة الخاص بالأطفال .

ومن جانبه .. قال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أن الدراسة منتظمة الآن في مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية للغات دون أي مشكلات ، ولا داعي للقلق على سلامة الطلاب فالجميع بخير .



وكانت حالة من القلق يعيشها أولياء أمور طلاب مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية للغات ، بسبب ظهور حالات إصابة بالجديري المائي بين طلاب المدرسة .

واعترفت إدارة المدرسة بظهور حالات جديري مائي بين طلاب المدرسة ، وقامت بنشر تنبيه عاجل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت خلاله : "على أى طالب مصاب بـ الجديرى المائي أن يتقدم بتقرير طبي ليتم تأجيل امتحاناته لحين شفاءه

كما أعلنت المدرسة أنه بسبب انتشار الجديري المائي سوف يتم تغيير موعد امتحان "كونكت" بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي حتى لا يتزايد العدد في العدوى

وقد عبر أولياء الأمور عن غضبهم من تأخير المدرسة في التنبيه والاعتراف بإنتشار حالات الإصابة بـ الجديري المائي بين الطلاب ، حيث قال أولياء الأمور عبر الصفحة الرسمية للمدرسة :" بعد اد ايه التنبيه ده !!؟ بعد ما المدرسة كلها اتعدت والمفروض نعمل ايه فى الوضع الكارثى ومفيش اى قرار أو إجراءات تحمى أطفالنا فى قلب الامتحانات محتاجين رد فورى من الإدارة عشان مش هنودى عيالنا والمدرسة كلها موبؤة"

وأضاف أولياء الأمور : وكان فين القرار ده لما حصلت أول عدوى وكان عند إدارة المدرسة علم وسابونا نودي أولادنا امتحانات الشهر والعدوى منتشرة

وطالب أولياء الأمور بإلغاء امتحانات الشهر وتعطيل الدراسة في المدرسة للحد من انتشار الجديري المائي بين طلبة المدرسة ،كما طالب أولياء الأمور بتوفير زائرة صحية في المدارس لمواجهة انتشار الأمراض المعدية بين الطلاب

ومن جانبها .. تحركت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، حيث تم تشكيل لجنة من المتابعة والمراحل والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ، بالإضافة الى لجنة من الطب الوقائي بمديرية الصحة ، لزيارة المدرسة والوقوف على حقيقة الوضع بعد شكاوى أولياء الأمور