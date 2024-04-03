ماجدة خير الله: نور وانتصار وبطلات المداح حققن نجاحا في رمضان

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها فى العنصر النسائى اللاتى ظهرن هذا العام فى الأعمال الفنية التى تعرض ضمن السباق الرمضانى الحالى.

وقالت ماجدة خير الله فى تصريح لصدى البلد : أرى أن فى النصف الأول من رمضان كان هناك تفوق فى العنصر الثانى وأرى أن انتصار أجادت فى شخصية الأم بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة وفى النصف الثانى من رمضان هناك نور اللبنانية فى مسلسل جودر وياسمين رئيس فى نفس العمل ولكن أقل نسبيا فى شخصية شهرزاد.

وأوضحت ماجدة خير الله : عائشة بن أحمد فى مسلسل بدون سابق إنذار قدمت دورا إيجابيا أيضا ولكن بالعمل ككل هناك بعض القصور فى السيناريو وفى مسلسل المداح أيضا هناك إجادة من بطلاته الثلاث هبة مجدى ودنيا عبد العزيز ومى سليم ولكن هناك بعض المبالغة فى الأحداث.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.