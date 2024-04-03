أعمال إسرائيل المشينة.. هذا ما صرحت به وزير ة الخارجية الأسترالية

أطلقت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج تصريحًا قويًا خاطبت فيه نتنياهو وحذرته من مغبة ما يقوم به، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقالت وونج : "أقول لنتنياهو إن زمن الحرب لا يغني عن مسئولية احترام القانون الدولي الإنساني".

وعلقت وزيرة الخارجية بيني وونج في بيان على الوفاة المأساوية لعامل الإغاثة لالزاومي "زومي" فرانكوم.

ووفقاً لوونج، فإن الحكومة تعرب عن "تعاطفها العميق" و"تأسف لجميع القتلى المدنيين" في غزة.

وذكر البيان أن المساعدة القنصلية تقدم لعائلة فرانككوم من قبل وزارة الشئون الخارجية والتجارة.

وذكر البيان أيضًا أن أستراليا طلبت "ضبط النفس" وكذلك "حماية المدنيين" بالإضافة إلى "الوصول الآمن" وغير المحظور للمساعدات.

ووفقاً للبيان، فإن الحكومة أيضاً "تدين هذه الضربة" وتحدثت مع الحكومة الإسرائيلية، داعية إلى "مراجعة شاملة وسريعة".

وقالت وزيرة الخارجية: "نتوقع المساءلة الكاملة عن هذه الوفيات".

وأضافت: "نكرر مطالبنا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار،وإطلاق سراح جميع الرهائن، واحترام القانون الإنساني الدولي".

وذكرت: "قلت (لوزير الخارجية الإسرائيلي) إن وفاة أي عامل إغاثة أمر شائن وغير مقبول".

وأردفت الوزيرة أنها أخبرته أن أستراليا تريد "المساءلة الكاملة عن هذه الوفيات".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنهم سيراقبون تنفيذ وعود إسرائيل بإدخال مزيد من الدعم لقطاع غزة وفتح المعبر لفترات أطول.