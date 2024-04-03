فرقة الحضرة للانشاد الصوفى تختتم برنامجها ب3 حفلات.. تفاصيل

تختم فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفي، بقيادة المنشد نور ناجح، برنامجها الرمضاني، بعدة حفلات تقام على مدار الأيام المقبلة.

من المقرر أن تحيي الفرقة حفلها المنتظر خلال الأيام المقبلة، يوم الجمعة الموافق 5 أبريل، في إحدى الخيم الرمضانية في كفر الشيخ.

فيما تستعد "الحضرة" لإحياء حفلا آخر يوم السبت 6 أبريل، بإحدى الجمعيات الخيرية الخاصة بالأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث من المنتظر أن يشهد الحفل إفطارا جماعيا يضم الفرقة والحضور، يتخلله إنشاد لمجموعة من أفضل أغاني المديح.

وبناء على طلب الجمهور الذي استمتع بإحدى الأمسيات في بداية البرنامج الرمضاني، سيتم إقامة حفلا آخر بأهيمسا في المنيل شيحة، بحضور المنشد إيهاب يونس، وذلك لما حققته من نجاح كبير.

يشار إلى أنه باختتام البرنامج الرمضاني، تكون الفرقة قد أحيت ما يقرب من 20 حفلة تنوعت ما بين الحفلات الجماهيرية والخاصة ضمن الشهر الكريم، من أبرزها حفلها بدار الأوبرا المصرية، وبمنطقة أهرامات الجيزة، بالإضافة إلى حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم بمستشفى معهد ناصر، بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

"الحضرة" هي فرقة إنشاد صوفي أسسها الفنان نور ناجح عام 2015، وتهدف إلى نقل تراث الحضرات الصوفية المصرية من المجالس والساحات والجوامع إلى المسارح.

فرقة الحضرة

فرقة الحضرة

فرقة الحضرة