يرتدى زى الطهى.. نادر عباسى يفاجئ جمهوره على الهواء

يحل الموسيقار العالمي نادر عباسي، ضيفًا على قناة "سفرة"، حيث يظهر بشكل مختلف أول أيام عيد الفطر المبارك ببرنامج "صالون هنو"، الذي تقدمه الشيف نرمين هنو.

يرتدي "عباسي" خلال الحلقة زي الطهي الذي تداخل في تفاصيله مع الشيف، فيما تتضمن استضافة الموسيقار العالمي حديثًا متنوعًا حول الموسيقى والطهي وحديثا خاصا عن حياته، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

وقد كرّم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، المايسترو نادر عباسي، بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير الإعلام.

واختير المايسترو نادر عباسي، للاحتفاء به وبتاريخه الفني المتميز، وأعمالة الفنية المتعددة التي تركت بصمات مضيئة للأجيال القادمة.

وقال المايسترو نادر عباسي، في لقاء خاص مع "صدى البلد": "شرف و فخر لي تكريمي مع هؤلاء المبدعين، فخر وشرف لي في هذا المهرجان العريق مهرجان المركز الكاثوليكي من أقدم المهرجانات العريقة، أنا في غاية الفخر والسعادة".