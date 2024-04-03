ارتفاع أسعار النفط إلى ما دون الـ90 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاربعاء مواصلة تحقيق مكاسب وفق ما ذكرت صحف دولية.

وحول سبب الارتفاع فقد أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الى ذلك.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 20 سنتاً، بما يعادل 0.22 بالمئة، إلى 89.12 دولار للبرميل.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 17 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 85.32 دولار للبرميل.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر في اليوم السابق.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.