بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل Realme به كل المواصفات القوية وبسعر رمزي

يعد هاتف ريلمي Realme 12 Pro Plus من شركة ليكون أول هاتف بالفئة المتوسطة الذي يقوم بعمل زوم لـ 120X، حيث يأتي بعدسة بيرسكوب 64 ميجا بيكسل مخصصة للبورتريه الـ 3X والزوم حتى 120X هذا بخلاف العدسة الرئيسية الـ 50 ميجا بيكسل بمستشعر ممتاز من سوني مع استخدام معالج جيد من كوالكم Snapdragon 7s Gen 2 مع شاشة اموليد كيرف بمساحة 6.7 إنش مع بطارية كبيرة السعة 5000 مللي أمبير بقوة 67 واط ..

المواصفات الكاملة لهاتف Realme 12 Pro Plus

• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي منحنية من الاطراف من نوع AMOLED بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعمه إلى معدل تحديث 120Hz مع سطوع يصل الى 950 شمعة.

• يأتي Realme 12 Pro Plus بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 7s Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 710 فهو نفس معالج الموجود في هاتف الـ Xiaomi Poco X6 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بمستشعر سوني IMX615 .

• الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر من نوع Sony IMX890 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر من نوع OmniVision OV64B وهي الكاميرا الخاصة بالبورترية 3X والزوم حتى 120X أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع الـ Ultrawide مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم Realme 12 Pro Plus تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطارا في الثانية الواحدة .

• كما يدعم Realme 12 Pro Plus التصوير الفيديوهات الـ Slow Motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 إطارا في الثانية الواحدة، كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية الواحدة .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط .

• يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة ريلمي الـ Realme UI 5.0 .

السعر

يبلغ سعر هاتف Realme 12 Pro Plus حوالي 20 ألف جنيه مصري.