الحوثي يقـ.تل 11 جنديا يمنيا جنوب البلاد

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر عسكرية قولها إن 11 جنديا من القوات اليمنية قـ.تلوا في هجوم للحوثيين جنوبي اليمن.

ويشار إلي جماعة الحوثي المتمردة شنت خلال الفترة الأخيرة هجمات صاروخية متعددة علي سفن المارة من البحر الأحمر المتجهة ناحية الموانئ الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق؛ فقد أكد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى ان احتلال العدو لجزء من أرض اليمن لم يعرقل هدفهم لنصرة فلسطين.

وفي تصريحات لقناة المسيرة؛ قال الحوثي : من سواحل البحر الأحمر أو من خارجها يمكننا تحقيق الأهداف التي نريدها دفاعا عن بلدنا ونصرة لفلسطين.

وأضاف : ما يزال لدينا الكثير من المفاجآت العسكرية، وهناك عمليات عسكرية نتكتم عنها في إطار استراتيجية إعلامية محددة.

وختم تصريحاته : بفضل الله ومن خلال تطوير عمليات القوات المسلحة، أسقطنا الهالة الدعائية التي نسجتها أمريكا حول نفسها وقدراتها التسليحية.