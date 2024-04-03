مشروعات عقارية جديدة بأنحاء الجمهورية بدعم من المقاولون العرب ..تفاصيل

يشهد القطاع العقارى المصرى خلال الفترة القادمة تطوير وبناء عدة مشاريع بأنحاء الجمهورية .

المشاريع الجديدة تأتى فى إطار تطوير المجتمع، وتلبية احتياجات المزيد من العملاء المصريين وذلك بالتعاون بين المقاولون العرب والعتال العقارية.

وقال المهندس أحمد العصار رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب نحن متحمسون لاستكشاف الفرص المتنوعة التي تفتحها هذه الشراكة أمامنا، ونعمل بجد لتحقيق نتائج ملموسة.

واضاف :نحن ملتزمون ببناء علاقة مستدامة ومثمرة تعكس قيم الاحترام المتبادل والنزاهة والشفافية، ونتطلع إلى مستقبل مشرق مليء بالنجاحات والتطورات الإيجابية.

من جانبه أكد العتال أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية النمو المستدام الذي يتطلبه السوق العقارى المصرى .

يذكر انه تم تأميم المقاولون العرب بعد ثورة 1952. وشاركت الشركة في إنشاء السد العالي وساعدت في المجهود الحربي أثناء حرب 1973. شاركت في إنشاء العديد من المباني العامة في مصر.