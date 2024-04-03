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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يكرم 52 من الحفظة في ختام مسابقة أهل القرآن

محافظ الغربية
محافظ الغربية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، 52 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، في ختام مسابقة أهل القرآن والتي نظمتها قناة الدلتا للعام ال 14 على التوالي برعاية ودعم محافظة الغربية وذلك بحضور الأستاذ محمد البرماوي رئيس قناة الدلتا، فضيلة الشيخ عبد المهيمن السيد وكيل مديرية الأوقاف وأعضاء لجنة التحكيم.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ومن ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ة عرض فيديو توضيحي للفائزين في المسابقة، وابتهالات دينية.

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وهنأ المحافظ الحاضرين بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر، متمنيا دوام التقدم والنجاح للجميع ولمصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجها التهنئة لفخامته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى اهتمام فخامته ببناء وتنمية الإنسان والذي يأتي كمحور أول في رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يعتبر الإنسان هو القوة المحركة لكل شيء ولا يوجد وسيلة لبناء الإنسان أفضل من حفظ القرآن مؤكدا أن لا شيء أفضل من القرآن الكريم يمكن أن يبني عليه الإنسان ويعلم أبنائنا الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الذي من خلاله سيصبحون أفرادا قادرين على التحدي ومشاركة الدولة في عجلة التنمية والبناء.

وفي كلمته رحب محافظ الغربية بأبنائه الصغار قائلا "أنتم نور يمشي على الأرض وفخرا وتاجا على رؤساء أولياء أموركم"، مطالبهم بالتعمق في علوم القرآن فالعبرة ليست في حفظ كتاب الله وإنما أيضا بتدبره والعمل بما فيه موجها شكره لأولياء أمورهم ولكل من ساهم في وصولهم إلى هذا المستوى.
وأشار المحافظ ان شهر رمضان في هذا العام جاء متميزا هذا العام فضم العديد من الاحتفالات واحتفلنا بأبنائنا حفظة كتاب الله في مراكز وقرى المحافظة المختلفة .

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واختتم رحمي كلمته بتوجيه الشكر لمديرية الأوقاف وللمنطقة الأزهرية ولقناة الدلتا على جهودهم المبذولة.

ووجه رئيس قناة الدلتا الشكر لمحافظ الغربية على رعايته ودعمه لتنفيذ المسابقة كل عام فضلا عن شكره وتقديره لجهود المحافظ الملموسة في الشارع، كما أشار الشيخ عبد المهيمن السيد وكيل مديرية الأوقاف، إلى فضل حافظ القرآن الذي يشفع لصاحبه ويدخله جنات عدن.

واختتم الحفل بتسليم شهادات التقدير والجوائز المالية إلى الفائزين في مستويات المسابقة الأربعة (حفظ وتجويد القرآن الكريم كاملا، حفظ وتجويد ثلاثة أرباع القرآن، حفظ وتجويد نصف القرآن وحفظ وتجويد ربع القران).

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السيسى رئيس الجمهورية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الجمهورية القران الكريم جمهورية مصر العربية جمهورية مصر

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