المنصور للسيارات بعد تخفيضها لأسعار أوبل: حماية السعر حتى منتصف يونيو

أعلنت منصور للسيارات حماية السعر حتى منتصف يونيه القادم للكاش باك .

وتأتي هذه الإجراءات من الشركة فى توقيت يشهد فيه سوق السيارات المصري حالة واضحة من الاستقرار والرواج نتيجة تراجع اسعار السيارات الجديدة موديل 2024.

حيث أدى استقرار سعر صرف الدولار الي تراجع أسعار السيارات الجديدة واستقرارها ، بعدما شهدت خلال الفترة الماضية زيادات غير متوقعة ، وبالتالي تتوفر بالسوق المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات التي يحتاج إليها المواطنين ويرغبون في اقتنائها .

مرفق قائمة الأسعار الرسمية لأوبل المعلنة من طرف منصور للسيارات :