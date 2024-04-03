رحلات نقل ذكي مجانية لتوصيل الطعام للأسر الأكثر احتياجا

قدمت خدمة اندرايف شحن عدد من الرحلات المجانية لـ بنك الطعام المصري من أجل المساعدة والمساهمة في توصيل كراتين رمضان الغذائية إلى الأحياء الفقيرة في محافظة القاهرة.

ومن خلال توفير الدعم اللوجستي بدون تكلفة، تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل نقل المواد الغذائية الأساسية لـ رمضان فحسب.

صرح معاذ حرب، مدير تطوير الأعمال: " هذا التوصيل يعكس الشعور بالتضامن والدعم داخل المجتمع والمساهمة فى معالجة ازمة الأمن الغذائي والمساهمة في توفير منتجات خلال هذه الفترة المهمة.

كما يهدف هذا التعاون مع بنك الطعام المصري وصول كراتين رمضان إلى الأسر والأفراد المستهدفين بكفاءة وفعالية، وايضا تحقيق أهداف المبادرة حيث نتعاون مع بنك الطعام المصري بـ توفير 35 ألف كرتونة غذائية من عوائد الرحلات وتصنف كل رحلة كـ دائرة من دوائر الخير ، وتهدف اندرايف الوصول إلى عدد الرحلات يقدر بـ 120 مليون دائرة خير خلال شهر رمضان.