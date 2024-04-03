للمرة الثانية| محمود عاشور يمثل التحكيم المصري في أولمبياد باريس

يمثل الحكم الدولي محمود عاشور التحكيم المصري في اولمبياد باريس، وذلك للمرة الثانية التي يظهر خلالها في الالعاب الأولمبية.

قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" عن وقوع مصر والمغرب ممثلي العرب، في مجموعتين قويتين.

ويلعب منتخب المغرب، بطل أفريقيا تحت 23 عاماً في المجموعة الثانية بجانب المنتخب الأرجنتيني، بينما يتواجد وصيفه منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: فرنسا – أمريكا – الصاعد من الملحق العالمي "غينيا – رابع آسيا" – نيوزيلندا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين – المغرب – ثالث آسيا – أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا – مصر – ثاني آسيا – الدومينكان.

المجموعة الرابعة: بطل آسيا – باراجواي – مالي – الكيان الصهيوني.

وتقام منافسات كرة القدم خلال الفترة بين 25 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين في فرنسا.

مواعيد وملاعب مباريات مصر في مجموعات أولمبياد باريس

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 بحسب موقع فيفا.

مصر × الدومينيكان

24 يوليو 2024 - السادسة مساءً - ملعب لا بوجوار (نانت)

المركز الثاني من كأس آسيا × مصر

27 يوليو 2024 - السادسة مساءً - ملعب لا بوجوار (نانت)

إسبانيا × مصر

30 يوليو 2024 - الرابعة عصرا - ملعب بوردو (نانت)

في حال صعود منتخب مصر سيواجه أحد المنتخبين المتأهلين من المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا تحت 23 عاما - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني.

وستقام مباريات ربع النهائي في الثاني من أغسطس 2024.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة سيلتقي ثاني المجموعة الرابعة في الثامنة مساءً على ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا.

وحال تأهل منتخب مصر في وصافة المجموعة سيلتقي أولى الرابعة في السادسة مساءً على ملعب ليون في مدينة ليون.

ويستضيف ملعب حديقة الأمراء في باريس في التاسع من أغسطس المباراة النهائية للبطولة.