رقم قياسي غير مسبوق لـ رونالدو

حقق كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رقما غير مسبوق له مع الفريق السعودي بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى أبها.

وساهم رونالدو في 4 أهداف بشوط واحد ضد أبها، ضمن المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل 3 أهداف، وصنع هدفا.

وأحرز رونالدو الهاتريك رقم 65 في مسيرته بكل البطولات، سواء مع الأندية التي لعب لها أو المنتخب البرتغالي.

وسجل رونالدو الهاتريك الخامس له مع النصر في كل البطولات منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2023.

لكنها المرة الأولى التي يسجل فيها رونالدو هاتريك في مباراتين متتاليتين، بعد أن سجل ثلاثية في مباراة الطائي التي انتهت بفوز العالمي 5-1.

وبخلاف مباراة الطائي، سجل النجم البرتغالي هاتريك في مرمى الوحدة (سوبر هاتريك)، وضمك بالموسم الماضي من الدوري، والفتح في الموسم الحالي من المسابقة.

يذكر أن رونالدو رفع رصيده إلى 29 هدفا في الموسم الجاري من الدوري السعودي ليبتعد بصدارة الهدافين.