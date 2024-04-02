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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاتريك رونالدو| النصر يكتسح أبها بثمانية بدوري روشن السعودي

النصر
النصر

نجح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة النصر لتحقيق فوز كبير على أبها بنتيجة 8-0، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

رفع النصر رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة، فيما توقف رصيد أبها عند 22 نقطة بالمركز قبل الأخير.

شهدت المباراة ظهورا مميزا من رونالدو الذي سجل هاتريك في الدقائق 11 و21 و42، وقدم تمريرة حاسمة بالدقيقة 44 سجلها عبدالمجيد الصليهم.

سجل ساديو ماني هدفا بالدقيقة 33 وعبدالرحمن غريب في الدقيقة 51، وعبدالعزيز العليوة هدفين في الدقيقتين 63 و86.

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