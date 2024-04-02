الهلال يضرب الأخدود بثلاثية في دوري روشن السعودي

نجح الهلال في مواصلة انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين، بعد ما تخطى ضيفه الأخدود بثلاثية نظيفة على ملعب "المملكة أرينا"، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 26 من المسابقة.



وبلغت سلسلة انتصارات الهلال 31 فوزًا في كل البطولات، منها 19 في الدوري.

وابتعد الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي فريق أن وصله.



لكن فوز النصر على أبها في نفس التوقيت، أبقى فارق الـ12 نقطة بين الفريقين في صراع اللقب كما هو.

في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عند النقطة رقم 24 في المركز الـ15، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي (5 انتصارات وتعادل).

وسجل ثلاثية الزعيم في مباراة اليوم صالح الشهري، ومالكوم، وسالم الدوسري في الدقائق 16، و66، و73 على الترتيب.

