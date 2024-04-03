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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي بعد هجوم دمشق: سنضرب أعداءنا بجميع أنحاء الشرق الأوسط

مبني القنصلية الإيرانية
مبني القنصلية الإيرانية في دمشق

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل سوف تضرب أعداءها في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وذلك ردا على التهديدات القادمة من إيران بالانتقام من إسرائيل بعد عملية الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق الذي أسفر عن مقتل أعضاء بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

وقال جالانت في نهاية تمرين للجبهة الداخلية الإسرائيلية "إننا نزيد من استعدادنا، وفي الوقت نفسه نقوم أيضا بتوسيع عملنا ضد حزب الله، وضد الكيانات الأخرى التي تهددنا، ونحن نضرب أعداءنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف: "لا نرغب في حرب في لبنان، أقول لكم إن مثل هذه الحرب ستكون تحديا صعبا لدولة إسرائيل، لكنها ستكون كارثة على حزب الله ولبنان، لا أقل من ذلك وخاصة في بيروت وجنوب لبنان."

وتابع: "علينا أن نكون مستعدين ومستعدين لكل سيناريو وكل تهديد، ضد الأعداء القريبين وضد الأعداء البعيدين"، في إشارة إلى التهديدات الإيرانية المتزايدة.

واستطرد"سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل وسنعرف كيف نهاجم أعدائنا ونحن ملتزمون بالاستعداد سواء في الجيش الإسرائيلي، سواء في النظام الأمني ​​أو في المجال المدني".

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