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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم ليفربول ينتظر عرضا ضخما للانتقال للخليج

ليفربول
ليفربول

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف ليفربول يبحث عن فرصة للانتقال إلى الشرق الأوسط في الموسم المقبل.

وينتهي عقد الإسباني تياجو ألكانتارا مع ليفربول في الصيف المقبل.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، لا يفكر الريدز في تجديد عقد تياجو ألكانتارا الذي لم يلعب هذا الموسم سوى 5 دقائق فقط ضد آرسنال، كما أنه يحصل على أحد أعلى الرواتب في الفريق، حوالي 10 ملايين إسترليني.

ويعاني تياجو من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب طوال العام، ومن المتوقع ألا يعود قبل نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقربين من تياجو يتوقعون حصوله على عرض من أحد الأندية العربية، يحصل خلاله على الكثير من الأموال ويكون الأخير قبل التفكير في الاعتزال.

وأوضحت أن الدوري السعودي من الوجهات المغرية لتياجو، كما أن اللاعب يتوقع أيضا أن يحصل على عرض من قطر التي زارها في عدة مناسبات، لأن شقيقه رافينيا ألكانتارا يلعب مع العربي.

وكشفت أن تياجو حتى الآن لم يتلق أي عرض رسمي من أي نادٍ.

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