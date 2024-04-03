سوء السلوك| الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لكومباني مدرب بيرنلي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتهاما للبلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بيرنلي، بسوء السلوك بعد تعادل فريقه مع تشيلسي 2 / 2 على ملعب ستامفورد بريدج.

واندلع التوتر على أرض الملعب بعد أن احتسب دارين إنجلاند، حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بسبب خطأ أرتكبه لورينز أسينيون، مدافع بيرنلي ضد ميخايلو مودريك، لاعب الفريق اللندني.

وحصل أسينيون أيضا على البطاقة الصفراء الثانية، مما أجبر بيرنلي على لعب الشوط الثاني، من عمر اللقاء الذي جرى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعشرة لاعبين.

وتم طرد كومباني لاحتجاجه على قرار حكم اللقاء، قبل أن يعرب عن رأيه بأن حكام البطولة لم يكونوا جيدين بما فيه الكفاية طوال الموسم.

وقال مدرب بيرنلي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "سأواصل قول ما أراه. أنا لا أخجل من ذلك، وقد قلت ذلك للحكام أنفسهم، وللمسئولين، التحكيم لم يكن جيدا بما فيه الكفاية هذا الموسم".

أضاف كومباني "لقد قلت ذلك بطريقة بناءة على ما أعتقد، متفهما أيضا حقيقة أن الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم. إن التدقيق هائل، والضغط أكبر من أي وقت مضى على المسئولين".

وأوضح "أعتقد أن إضافة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والمزيد من الآراء والمزيد من الحكام لا يجعل من السهل عليهم القيام بعملهم".

وشدد كومباني: "ليس لدي أي مشاكل بشأن الغرامة. أريد فقط أن يكون الأمر على حق".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن كومباني متهم بالسلوك غير اللائق، وأمام مدرب بيرنلي فرصة حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل للرد على هذا الاتهام.