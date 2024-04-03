بـ 4500 ريال.. تعرف على أسعار سوق السيارات المستعملة في السعودية

شهدت السوق السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السيارات الجديدة مما دفع العديد من المستهلكين نحو البحث عن بدائل مستعملة تتناسب مع ميزانياتهم.

في هذا التقرير، سنستعرض تأثير هذا الارتفاع على سوق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية مع ذكر الأسعار والمواصفات.

تفضيل السيارات المستعملة

بسبب توفر السيارات المستعملة بأسعار أقل بكثير من السيارات الجديدة، أصبحت خيارًا مغريًا للعديد من المشترين، حيث يمكن للمستهلكين توفير مبالغ كبيرة تصل إلى 70% من قيمة السيارة الجديدة من خلال شراء سيارة مستعملة.

السيارات المستعملة المتوفرة

تتوفر في السوق السعودية مجموعة متنوعة من السيارات المستعملة التي تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات. من بينها:

1. تويوتا كامري 2003:

- الموقع: الرياض.

- السعر: 4500 ريال سعودي.

- مواصفات: ناقل حركة أوتوماتيك، فرش جلد، حساسات خلفية وأمامية.

تحتوي السيارة على راديو كاسيت، مبدل أقراص، مرايات ضم إغلاق، زجاج فاميه، حساسات خلفية وأمامية، نظام توزيع قوة الفرامل، فرش جلد، ريموت كنترول، ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك، كما أن لون السيارة الخارجي فضي.

تم تسجيل عداد سير السيارة 180000 كيلو متر.

2. تويوتا هايلكس 2006:

- الموقع: الباحة.

- السعر: 10000 ريال سعودي.

- مواصفات: ناقل حركة أوتوماتيك، نظام ذكي لركن السيارة، فرش جلد، مكيف، بلوتوث.

لون السيارة الخارجي هو الأبيض، وتعمل السيارة بوقود البنزين، مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

تم تسجيل عداد سير السيارة ب 10000 كيلو متر.

متوفر بالسيارة نظام ذكي لركن السيارة، كما يتوفر أيضا فرش جلد، مكيف، بلوتوث، وقفل مركزي للأبواب.

متوسط أسعار السيارات المستعملة في السعودية

يتراوح متوسط أسعار السيارات المستعملة في السعودية بين 6000 و 12000 ريال سعودي للسيارات من موديلات تويوتا تاريخ 2001 إلى 2005.



إن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق السعودية دفع المستهلكين إلى استكشاف خيارات السيارات المستعملة بشكل أكبر.

علاوة على وجود العديد من المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تساعدك في الحصول عن سيارات مستعملة.

ومن المتوقع أن يظل هذا الاتجاه قائمًا في الفترة القادمة مما يجعل سوق السيارات المستعملة مكانًا هامًا لشراء السيارات في المملكة.