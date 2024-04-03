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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه يقود طرابزون سبور للفوز على كونيا سبور بثلاثية في الدوري التركي

تريزيجيه
تريزيجيه

نجح محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني، في قيادة فريقه طرابزون سبور في الفوز على كونيا سبور بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد بلدية كونيا، ضمن مواجهات الجولة 31  من منافسات الدوري التركي الممتاز الموسم الحالي.

ونجح محمود تريزيجيه في تسجيل هدف التقدم لفريقه طرابزون سبور ضد كونياسبور في الدقيقة 19، وضاعف النتيجة ادين فيسكا من ركلة جزاء في الدقيقة 59، وسجل الهدف الثالث اللاعب تاكسيارشيس فونتاس في الدقيقة 89، بينما سجل هدف كونيا سبور الوحيد اللاعب ستيفين نزونزي في الدقيقة 79.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 10 أهداف مع طرابزون في الدوري التركي منذ انطلاق الموسم الحالي، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، ومنذ عودة الدولي المصري من المشاركة مع مصر في أمم افريقيا سجل مع طرابزون 6 أهداف.

ويحتل طرابزون المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة، حيث خاض 31 مباراة فاز فى 16 مباراة وتعادل فى 4 وخسر 11 مباراة، بينما يتواجد كونيا سبور في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، حيث خاض 31 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر في 12 مباراة

تريزيجيه بالتشكيل الأساسي لفريق طرابزون

وتواجد محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني بالتشكيل الأساسي لفريق طرابزون سبور الذى يظهر لأول مرة بعد تعرضه لعقوبة المنع من جماهيره 6 مباريات والذى صدر صباح اليوم على خلفية أحداث شغب مباراة فناربخشة فى الدوري التركي.

وينتهي عقد تريزيجيه مع ناديه التركي فى صيف عام 2026 بعدما انضم لصفوف طرابزون سبور قادما من أستون فيلا بقيمة 4 ملايين يورو.

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