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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 24.. انهيار مصطفى شعبان بعد وفاة زوجته

صدى البلد

شهدت الحلقة ال ٢٤ من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

وتوفيت زمزم مع بداية الحلقة، وتم دفنها وسط انهيار المعلم وكل محبيها، فيما قام المعلم زهران بتهديد المعلم بالقتل في حال عدم إعادة المخدرات له.

ويقرر المعلم الابتعاد عن العيش في الحارة والذهاب إلي الفيلا برفقة ابنه وأخته وعمه.

 

مسلسل المعلم:

يعرض مسلسل المعلم ، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.
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مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل

مسلسل المعلم

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