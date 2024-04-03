أصغر منشد ديني بالأقصر.. تعلق قلبه بالإنشاد والمديح.. فيديو

“ سيد طه طنطاوي ” منذ طفولته وقلبه تعلق بمحبة الإنشاد الديني والمديح حتى أصبح حديث الكثيرين كأصغر منشد فى حب رسول الله، فى حفلات الإنشاد الديني بالأقصر.

قال “ طه طنطاوي ” والد المنشد الصغير " سيد " إنه منذ صغره وهو يأخذ ابنه ابن الخمس سنوات معه إلى ليالي الإنشاد الديني وفى سن السابعة لاحظ بأن ابنه بدأ يحفظ قصائد الإنشاد ويرددها بصوت عذب، وهنا أدرك بأن نجله يملك صوتا جميلا فبدأ يدربه على الإنشاد وحفظ القرآن الكريم وخصص له شيخا يحفظه آيات القران الكريم وتجويده والمخارج الصحيحة للغة العربية حتى يصبح منشدا متمكنا.

ويضيف " سيد " المنشد الصغير والذي عمره 16 عاما، أن والده سبب حبه فى الإنشاد الديني وكان يأخذه فى كل مجالس الذكر والمديح، فبدأ فى حفظ قصائد الإنشاد لكبار المنشدين بمصر وتعليم المقامات فوجدت نفسي عندما أقرأ أى قصيدة أحفظها من أول مرة قرأتها مشيرا إلى أنه يريد أن يصبح فى المستقبل كالمنشد "أمين الدشناوي".

وأوضح " سيد " أنه من أمنيته أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس بجوار قبره ليمدحه أمام زواره هو وصديق عمره "محمد".



ولمع اسم الطفل “ سيد “ فى دنيا الإنشاد بالأقصر حتى بات لا تعقد أي حلقة ذكر أو مديح إلا وكان بها ويأمل ” سيد ” أن يصلا لمكانة مرموقة في عالم الإنشاد الديني.