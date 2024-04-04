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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن استهداف قاعدتين لعناصر إرهابية في سوريا |تفاصيل

سلاح الحو الروسي
سلاح الحو الروسي

قال يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للجماعات الإرهابية تقعان في مناطق جبلية نائية في سوريا.

 

وأوضح بوبوف، وفقا لوكالة تاس الروسية: "دمرت الضربات الجوية الروسية قاعدتين للغرهابيين الذين غادروا منطقة التنف ولجأوا إلى مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص وفي سلسلة جبال البشري في ريف حمص في محافظة دير الزور".

 

وفي وقت سابق، تم تسجيل هجومين على مواقع تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال اليوم الماضي، نفذها عناصر جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني، في محافظتي حلب واللاذقية.

وأضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا، أن جنديا سوريا قتل بقصف مدفعي مصدره مواقع الإرهابيين في منطقة معرة بحلب.

وتابع بوبوف: "في محافظة اللاذقية، أصيب جندي سوري عندما أسقطت طائرة بدون طيار أطلقها إرهابيون من منطقة الاسحاقية عبوتين ناسفتين على مواقع للقوات الموالية للحكومة بالقرب من بلدة حاكور-تاختاني".

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