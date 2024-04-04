بشأن عينة المنشطات..شبانة يكشف طلبا عاجلا لـ رمضان صبحي قبل إيقافه

كشف الاعلامي محمد شبانة عن طلب لنجم بيراميد رمضان صبحي بشأن عينة المنشطات عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و قال شبانة: رمضان صبحي تقدم برد و مذكرة مدعومة لمنظمة المنشطا ليرد علي اتهامه ، بفحص عينه تانيه تم أخدها بعد ساعه و نصف من العينة الاولي وطالب بإلا يتعرض للايقاف قبل فحص العينه التانية.

وكان قد أعلن الإعلامي محمد فاروق عن إرسال رمضان صحبي خطابًا لهيئة مكافحة المنشطات لفحص العينة الثانية.

وكتب "فاروق" من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "رمضان صبحي أرسل خطابًا رسميًا إلى هيئة مكافحة المنشطات، حيث طلب اللاعب ضرورة فحص العينة الثانية التي كانت بعد العينة الأولى بساعة ونصف.

وأضاف: "كما طلب اللاعب إعطاءه مهلة وعدم إصدار قرارات ضده حتى تظهر نتيجة العينة الثانية، حيث يستند اللاعب في طلبه أنه لو تعاطى منشطات أو تعمد إفساد التحليل، ستظهر في نتيجة العينة الثانية.