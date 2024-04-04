الإخوان وعادل إمام.. إيناس الدغيدي تطلق قذائف لهب على السوشيال ميديا

المخرجة إيناس الدغيدي: والدي اللي شجعني ودخلت الفن بالصدفه ولا كنت اعرف يعني ايه

المخرجة إيناس الدغيدي: تحديت كل حاجة عشان زوجي حتى الدين وكان مسيحي واسلم عشاني

المخرجة إيناس الدغيدي: بحب جوزي لغاية النهاردة وانفصلنا قبل وفاته عشان كبرنا

المخرجة إيناس الدغيدي: اتحطيت على قوائم الاغتيال من جماعة اسمها الوعد منبثقة من جماعة الإخوان

المخرجة إيناس الدغيدي: دخلت بنتي جامعة بره مصر خوفًا من تهديدات الإخوان

المخرجة إيناس الدغيدي: طول الوقت الخوان بيهددونى ومرة عبد المنعم أبو الفتوح تواصل معايا بنفسه عشان ادعمه

المخرجة إيناس الدغيدي: موسم الرياض فايدة كبيرة للسينما المصرية لكن كل الأعمال سطحية

المخرجة إيناس الدغيدي: حصل تزمت فكري في مصر وده سبب ابتعادي 14 سنة لانهم مش عايزين واحد زيي تتكلم

المخرجة إيناس الدغيدي: مش هستنى لما نجم يقول عايز ايناس الدغيدي تيجي تخرجلي لأن الفنان عنده كرامة

المخرجة إيناس الدغيدي: رفضت احمد عز أول مرة لانه مش مناسب سنًا ويسرا اختارته عشان يبوسها

المخرجة إيناس الدغيدي: عمرو سعد جالي المكتب وكان فاكر اني مستخبية ورفضته

المخرجة إيناس الدغيدي: أنا من المخرجين أصحاب الفكر وطول عمري عندي قضية بدافع عنها

المخرجة إيناس الدغيدي: الجمال باب يخليكي تاخدي مميزات اكتر من غيرك والست الذكية اللي متعتمدش على جمالها بس

المخرجة إيناس الدغيدي: ياسمين صبري دخلت الفن عشان جميلة لكن عايزة تتطور ومنى زكي خدت كورسات وهي كبيرة

أطلقت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، تصريحات نارية، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

عبرت المخرجة إيناس الدغيدي، عن قصة حبها لزوجها رغم اختلاف ديانته قائلة: "اتجوزت اللي حبيته وقصة حب 9 سنين وتحديت كل حاجة حتى الدين وكان مسيحي واسلم عشاني، ودخلت السينما، وكانوا رافضين عشان الديانة ووالدي كان استاذ تربية دينية ولغة عربية، مقابلش جوزي لانه مات بعد زواجي بسنة، وقال مش هقابله عشان اغير دينه ومدخلش بيتنا غير فى جنازة ابويا، و معملتش فرح، عملته في بيتي، وكان عندي بيتي قبل ما اتجوز ومستقلة".



وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، أن : "انا واحدة ربنا خلقها عكس الناس، ومش قاصدة لكن انا من طفولتي كده، احنا 8 اخوات انا عكسهم دايما وعلاقتي بيهم حلوة ووالدي توفى راضي عني، ولما بقيت مخرجة قال انا اللي شجعتها، ووعدته أن التمثيل لا، وانا دخلت كل الفن بالصدفة، ولا كنت اعرف يعني ايه فن، وحبيت زوجي لحد النهاردة، وعلاقتنا مش بس جواز هي حياة وكان دايما ورايا أكون مخرجة، وانفصلنا قبل وفاته، ابتدى يغير مني لما كبرنا، وسيبنا بعض بشياكة، لأن الحياة لوحدك احلى بكتير، وكل واحد بيبقى له حياته".

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عبرت المخرجة إيناس الدغيدي عن رأيها فيما يحدث بموسم الرياض قائلة: "موسم الرياض فايدة للسينما المصرية بلا شك، وهيضيفوا للسينما بالإمكانيات دي، لكن لغاية دلوقتي مشفتش مستوى كويس، وكل الأعمال سطحية، وانا مش من انصار حرق النجوم بالشكل ده، مينفعش احط في عمل 5 او 6 نجوم مع بعض، لأن النجم لازم يفضل نجم، وهو ابهار مالوش فايدة، لازم الفنان يبقى عزيز، ولو اتعرض عليا اعمل كل ده هعمله بس بشكل كويس، طالما هيدوني إمكانيات ويحققوا طموحاتي، ليه اقدم حاجة وحشة، ليه اروح عشان الفلوس وانسى اسمي ومكانتي، بس مقابل ده ادي كواليتي ، ومفيش جوه الابهار حاجة، واخر مرة شوفت المطربين بيقروا من ورقة، ومكلفوش نفسهم يحفظوا اغانيهم".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "حصل تزمت فكري في مصر وده سبب ابتعادي 14 سنة، لانهم مش عايزين واحدة زي ايناس الدغيدي تتكلم، وعندي مشاريع زي الصمت وعصر الحريم ومن 8 سنين، بيتكلم عن الجواري في مصر، وموضوعه يجنن وقد ايه المرأة المصرية من 1800 بتدافع عن حقوقها، ولما ارجع كله يترصد لي ويشوفوا هل هي لسه ايناس الدغيدي ولا خلاص راحت عليها، و ازاي اشتغل مسلسل استلم منه حلقتين وباقي ال30 حلقة استلمهم على الهوا، طيب اخرج ازاى، مش هستنى لما نجم يقول عايز ايناس الدغيدي تيجي تخرجلي، عمري ماعملته مع اكبر النجوم، و مطلبتش من نجيب ينتجلي رغم أنه صديقي، لأن الفنان لازم يبقى عنده كرامة، وانا عندي مواضيع وهما عايزين حاجات لايت انا مبشتغلهاش، واللي عايزني يكلمني".

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وعلقت المخرجة إيناس الدغيدي على طريقة اختيارها للممثلين قائلة: "مش مغرورة لكن شكلي مغرور، وعمرو سعد مكسرش المكتب عندي، هو حد كلمني قالي في ولد كويس اوي هيجيلك المكتب عشان عايز يمثل، وانا مكنتش موجودة، ومكلمنيش قبلها، وقالها انا مش همشي و قاعد استنى، فاكر انها مخبياني عنه، وهو كتب لي جواب، بس عرفت الموضوع ده بعد ما بقى عمرو سعد".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، أن : "بقابل في اليوم 40 واحد عايزين يمثلوا، واختارت أحمد عز من كاست وكان موديل إعلانات، رفضته في الاول، عشان مكنش مناسب سنًا، عشان كان أصغر من يسرا ومش هينفع، الفيلم كان فيه بوسة، ويسرا جات قالتلي مين الراجل اللي هيبوسني، قلتلها جايبالك واحد كويس، كان فيلم كلام الليل، عشان مش عايزة تتباس من أي حد، لما شافته قالتلى هو ده اللى اخترتيه، طب انتي بصيتي على سنانه، مش هينفع ابوسه عشان سنانه كلها سودة، والمنتج كان مقتنع بـ أحمد عز عشان وسامته، وراح قال ليسرا فيه واحد كويس اوي بس ايناس شايفة انه صغير، لما شافته قالتلى ده أنا هبوسه لكن اللى انتى مختاراه مش هينفع، قلتلها ده صغير، قالتلي ماليش دعوة، وعمل الدور حلو جدًا، والبوسة طلعت حلوة، وبعدها راح اتعلم وجالي قالي عايز اعمل فيلم، عملت به مذكرات مراهقة، وعز تطور جدًا، ومجتهد ومركز عنده هدف".

https://fb.watch/rduDUVsQb2/

وعلقت المخرجة إيناس الدغيدي على غيابها طيلة 14 عامًا عن الإخراج قائلة: "بقالي 14 سنة مشتغلتش واسمي موجود، وفيه مخرجين موجودين والناس متعرفهمش، والمخرجين أنواع، فيه اللي بينفذ وفي الي عنده فكر، انا اللي عندهم فكره، انا طول عمري عندي قضية، طول عمري عندي قضية بدافع عنها، مش دفاعا عن المرأة بس، لكن علاقة الرجل بالمرأة، كل افلامي كده، ثانيا انا اول مخرجة يجيبني منتج يديني فلوس عشان اعمل فيلم، ويثق فيا اني اعمل فيلم، بمحمود حميدة ونجلاء فتحي في عزهم".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، ان : "عادل امام خلي الناس تحبه وبعدين يشوفوا تطوراته، اشتغلت 45 فيلم مساعدة مع أكبر مخرجين، وكانت الصحافة تكتب عني وانا مساعدة، مره مفيد فوزي كتب عني وانا مع حسين الإمام أنه دخل شاف شابة جميلة، فا اعتقدت انها ضمن الممثلين وبعدين لقيتها مساعدة مخرج، لما بطلع في اي برنامج دايما افكاري مش عاجبة الناس، ومبعرفش اقول اللي مش جوايا، ودايما اقول ان الجمال باب يخليكي تاخدي مميزات اكتر من غيرك، لكن بقول ان الست الذكية اللي متعتمدش على جمالها بس، والحتة دي خليتي جادة جدًا".

وأضافت إيناس الدغيدي قائلة: "مرة وانا مساعدة مع عادل امام في فيلم حب في الزنزانة قالي، انا كنت فاكر بيجبوكي عشان بنت حلوة وخلاص بس طلعتي شاطرة اوى، وكنت عايزة اتمكن اوي من الشغلانة، وكل الفنانات دخلوا عشان الجمال، وياسمين صبري دخلت عشان جميلة، بس عايزة تتطور، انا بحبها بس عاوزة مخرجين ومساعدين يساعدوها، ومني زكي راحت خدت كورسات وهي ممثلة كبيرة، و هاني خليفة مخرج شاطر، ومن أنصار شريف عرفة لأنه كان المساعد بتاعي، وداوود عبد السيد، وكاملة هايلة، وشيرين عادل بشوفها اكتر في المسلسلات، المسلسل بشوفها لربات البيوت، وانا مش ايقاعي المسلسلات الحكاية اللي بحكيها في ساعتين هما بيحكوها في 30 ساعة زي قصة إحسان عبد القدوس".

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وعلقت المخرجة إيناس الدغيدي على ما يحدث بسبب جرأة أفلامها قائلة: "الناس عايزة اي كلام تتكلم فيها، النقاد مبيشوفوش افلامي جريئة، وانا طلعت في الزمن الصعب، وافلامي وفترة نضجي كانت في الزمن اللي ابتدت مصر تتقفل فيه، كانت مفتوحة جدًا قبلها، ولما الاخوان مسكوا اول حاجة فكرت فيها اني الاقي مكان آخر ليا، وكنت هروح دبي، واتحطيت على قوائم الاغتيال من جماعة اسمها الوعد منبثقة من جماعة الإخوان، وكانوا اساتذة في الجامعات، والله يرحمه وائل الابراشي جابلي 40 صفحة عن الجماعة دي، كانوا حاطين رقم واحد حسني مبارك واتنين شيخ الأزهر، وتلاتة أنا، عشان بنشر الفسق والفجور، وكمان وحيد حامد وصفوت الشريف ونجيب ساويرس، ومكنتش حاسة بأي حاجة ساعتها".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مرة حطولي في الجراج صورة السادات وعليها سلاح وكاتبين عليها المصير، يعني مصيري هيبقى كده، وسألت بتوع الجراج مين اللي حطها، قالولي منعرفش، وجوزي قالي بلغي البوليس، قلت له يمكن واحد اهبل مش عاجبه افلامي، ومرة راجعة بالليل لقيت ملثمين دخلوا ورايا الجراج بموتوسيكل، انا خوفت ومطلعتش من العربية، بس كان واضح انه مش هيضربوني بالرصاص كانوا هيضربوني بمطوة، فضلت اضرب كلاكسات عشان اللي في الجراج يصحوا ويشوفوا اللي انا فيه، وجريوا وكنت خايفة يعملوا حاجة في بنتي، ودخلتها جامعة بره مصر عشان الاخوان، وطول الوقت بيبعتولي، عشان ضد الحجاب، ايام الانتخابات، قلت نحاول نديهم فرصة فا عبد المنعم أبو الفتوح كلمني، وعرفني بنفسه، وقالي احنا مش ضد الفن وبنحب الفنانين والفترة دي قالوا انه انفصل عنهم، فا قلت كان كده وكده يعني عشان داخل انتخابات فا عايزني ادعمه، لكن انا شايفة انه دول مش مصر خالص".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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