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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأسبوع المقبل..

اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لبحث تفاصيل خطة عملية رفح الفلسطينية

صدى البلد

أفاد إعلام أمريكي، بأنه هناك اجتماع الأسبوع المقبل بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لبحث تفاصيل خطة عملية رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

أمريكا تطالب إسرائيل بخطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة في غزة

نداء عاجل من الجارديان بشأن المجاعة في غزة

 

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير لويد أوستن عبر عن غضبه إزاء الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" في دير البلح وسط قطاع غزة.

 

وحث وزير الدفاع الأمريكي نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اتصال هاتفي، على إجراء تحقيق سريع وشفاف ونشْر نتائجه على العلن، بشأن الضربة الإسرائيلية.

اجتماع أمريكا إسرائيل اخبار التوك شو رفح

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