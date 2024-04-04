قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيمبا .. وهذا موعدها

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني مساء غد الجمعة في مباراة ضمن دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024.

ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي لهذه المسابقة البارزة على مستوى الأندية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

مباراة الأهلي وسيمبا مقررة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة، وستُبث على قناة beIN Sports HD 6 بتعليق المعلق عصام الشوالي. بالإضافة إلى ذلك، ستُنقل المباراة مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية، وذلك عبر التردد الرقمي UHF32 والتردد التماثلي UHF9.

في مباراة الذهاب التي جرت في تنزانيا، نجح الأهلي في الفوز بهدفٍ دون رد سجله أحمد نبيل كوكا. ويكفي الفريق الأحمر في مواجهة الغد التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور قبل النهائي.