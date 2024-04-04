تدخل مفاجئ من شريف إكرامي لحل أزمة منشطات رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير،عن الدور شريف إكرامي الذي يلعبه شريف إكرامي لحل أزمة رمضان صبحي المتعلقة بالمنشطات وذلك بناءا علي تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وأفاد شوبير في تصريحاته عبر برنامج ملعب على قناة أون تايم سبورتس، بأن طيب بيراميدز مصطفي المنيري، أرسل مذكرة شاملة إلي لجنة المنشطات تتناول كافة الأمور الخاصة بـ رمضان صبحي.

وأشار شوبير، إلي أن تدخل إكرامي خلال الساعات الأخيرة يهدف لحل الأزمة بشكل نهائي خاصة وأنه يجيد التحدث باللغة الإنجليزية وسبق وأن مرة بتجربة مشابه في قصة المنشطات قبل أن يحصل علي براءة.

وكانت لجنة المنشطات المصرية قد أرسلت خطابًا إلى اتحاد الكرة ونادي بيراميدز، لتأكيد سلبية عينة اللاعب في هذا الشأن.