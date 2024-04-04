أبرزها ليفربول في الدوري.. اعرف مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة يشمل عدة مباريات مهمة في مختلف البطولات، حيث يتصدر صدام بين تشيلسي ومانشستر يونايتد الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يظهر ليفربول مع محمد صلاح في مباراة أمام شيفيلد يونايتد

. إليكم جدول المواعيد والقنوات الناقلة:

**مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:**

- ليفربول مقابل شيفيلد يونايتد - الساعة 8:30 مساءً - beIN Sports HD 2.



- تشيلسي مقابل مانشستر يونايتد - الساعة 9:15 مساءً - beIN Sports HD 1.

**مباراة الدوري الإسباني:**

- غرناطة مقابل فالنسيا - الساعة 8:00 مساءً - beIN Sports HD 3.

**مباريات الدوري التركي:**

- إسطنبول باشاك شهير مقابل بشكتاش - الساعة 7:30 مساءً.



- سامسون سبور مقابل بينديك سبور - الساعة 7:30 مساءً.

**مباريات الدوري المصري:**

- المصري البورسعيدي مقابل الاتحاد السكندري - الساعة 10:00 مساءً - أون تايم سبورتس.



- إنبي مقابل فاركو - الساعة 10:00 مساءً - أون تايم سبورتس 2.



- البنك الأهلي مقابل الداخلية - الساعة 10:00 مساءً.