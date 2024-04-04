النيابة السودانية تصدر أوامر بالقبض على «حمدوك» و15 من قادة تنسيقية تقدم

أصدر وكيل النيابة الأعلى في السودان أوامر بالقبض على د. عبدالله حمدوك و15 من قادة تنسيقية “تقدم”.

ووفق وسائل إعلام سودانية.؛ فقد دونت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع بلاغاً بنيابة مدينة بورتسودان بعدة تهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم الموجهة ضد الإنسانية إلى جانب الابادة الجماعية.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قد أكد في وقت سابق أن السلام في البلاد لن يتحقق ما لم ينته التمرد، مشيرا الي إن العملية السياسية في السودان مرهونة بانتهاء الحرب.

وذكر البرهان - خلال خطاب ألقاه أمام ضباط وجنود من الجيش السوداني في ولاية القضارف شرقي البلاد، أنه لم يتم الالتزام بمخرجات مفاوضات السلام التي جرت في جدة بالمملكة العربية السعودية، وما تضمنته من اتفاق بين الأطراف حول كثير من الالتزامات والعهود.

وقال البرهان : دعاة الحرب هم مَن يحملون سلاحهم ويهاجمون المواطنين، ومَن يبحثون عن السلاح من خارج البلاد ليقتلوا به السودانيين”.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا مدمرة منذ منتصف أبريل 2023 خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل، وحوالي 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.