صلاح عبد الله يفتح خزائن أسراره في «حبر سري».. الليلة

يحل الفنان صلاح عبدالله ، ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها حبر سري اليوم الخميس على شاشة القاهرة والناس.

ويكشف صلاح عبدالله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى مشاركته في دراما رمضان 2024 .

يُذكر أن حقق مسلسل “العتاولة” أرقاما قوية علي موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتم طرح بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنهم الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها أبطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضًا أغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدي الحلقات.

يُذكر أن مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.