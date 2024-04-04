حصول مستشفى المنصورة الجامعي على اعتماد الأيزو في الجودة الشاملة والصحة المهنية

حصلت مستشفى المنصورة الجامعى، على ٤ شهادات من المنظمة الدولية للمعايير ( ISO ) في قطاعات إدارة الجودة الشاملة والإدارة البيئية والصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء وبذلك تعتبر أول مستشفى جامعي يحصل على شهادات الايزو التالية:

ISO 14001:2015

Environmental Management Systems

ISO 9001:2015

Quality management systems

ISO 45001:2018

Occupational health and safety management (OH&S)

ISO 2200:2018

Food safety management )

جاء ذلك الإعتماد عقب زيارات الجهة المانحة للمستشفى والقيام بجولة مكثفة للمراجعة بجميع الأقسام الإدارية والطبية والهندسية للتأكد من قيام جميع الوحدات باتباع قواعد وإجراءات الجودة المطلوبة، وتعليمات مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، وأمن وسلامة الغذاء، وكذلك مراجعة نظم ووثائق الجودة داخل المستشفى.

وكانت مستشفى المنصورة الجامعى بدأت فى إجراءات التأهيل للجودة تنفيذا للخطة الإستراتيجية لجامعة المنصورة، وفى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الإهتمام بصحة المواطن وبناء منظومة صحية قوية تقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وكونت المستشفى فريقا متكاملا للعمل يضم إدارة المستشفى ووحدة ضمان الجودة، وفريق الجودة، وممثلين عن الأطباء والعاملين.

وأشادت الجهة المانحة بإدارة المستشفى و حرصها على الالتزام بالنظم و القواعد من أجل توفير بيئة صحية و خدمات طبية على أعلى مستوى تلبى أقصى درجات الرضا و الراحة و الأمان للمرضى.

وهنأ الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة ادارة المستشفى و لجميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس و الكادر الطبي و الإدارى على هذا الإنجاز و النجاح الكبير، مؤكدا على دعمه الكامل و الدائم لاحتياجات قطاع المستشفيات بالجامعة حرصا على تحقيق مزيد من التميز فى تقديم الخدمات الطبية، و استمرارا لصدارة الجامعة كعاصمة للطب فى مصر، و تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين فى دلتا مصر و كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد على أن هذا الاعتماد هو بمثابة توكيد لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ونقطة إنطلاق للمضى قدما فى الإتجاه نحو الحصول على إعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAAR، كما يعكس إلتزام المستشفى بتطبيق معايير الجودة الشاملة و الصحة و السلامة المهنية و سلامة الغذاء من أجل توفير بيئة آمنة للمرضى و لجميع العاملين بالمستشفى.