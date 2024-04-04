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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكاية بطل الشهامة ..حاول شاب إنقاذ أسرة من الغرق فمات معهم بالغربية

إبراهيم بطل الشهامة
إبراهيم بطل الشهامة بالغربية

اقدم الشاب إبراهيم صبري أحد أبناء قرية ميت السودان بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم علي محاولة إنقاذ حياة 4  أشخاص من أسرة واحده بالقفز داخل مياه ترعه الملاحة على طريق طنطا - محلة منوف فمات غرقا مع  ضحايا حادث السيارة التي سقطت بهم داخل الترعة وتم تخصيص سيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة مستشفي طنطا الجامعي .

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استاذ بجامعة طنطا يكشف عن أحدث مشروع لتطوير البنية التحتية بالكليات


كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت أخطارا من الرائد محمد تعلب رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي باستقبال مشرحة المستشفى 5 جثامين وتم وضعهم تحت إشراف النيابة العامة

ونقل شهود العيان أن الشاب إبراهيم محمد صبري البرلسي-17سنه أثناء جلوسه على أحد الكافيهات المجاورة المحيطة بمحل البلاغ شاهد سقوط سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة بمدينة طنطا وداخلها عدد من الأشخاص.

استاذ بجامعة طنطا يكشف عن أحدث مشروع لتطوير البنية التحتية بالكليات

وكشف عدد من شهود العيان أن الشاب إبراهيم فور مشاهدته الحادث بادر بالقفز في مياه الترعة محاولات إنقاذ ركاب السيارة السوزوكي ، ونجح في انتشال جثمان اب ونجله ، وبعد محاولات مكثفة من الشاب في إنقاذ باقي أفراد الأسرة أو انتشال الجثامين ؛ لقى مصرعه غرقا ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثث ودفنهم .

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IMG-20240404-WA0082
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