ماذا قالت تحريات قسم الهرم في قضية الفتوات الثلاثة.. تفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية (الفتوات) الثلاثة المتهمين بإطلاق النار في شارع الهرم لفرض السيطرة على أصحاب المحلات لمحكمة الجنايات استمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات.

نص أقوال مجري التحريات:

شهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الاهرام - بانه تبلغ اليه من عمليات النجدة بوجود مشاجرة واطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم ، فأنتقل الي محل الوقعة وتبين ان المشاجرة بكافيه جراند وتبين وجود حالة من الفزع و الفرار تعم المكان وتعطيل حركة المرور و امكن ضبط طرفي المشاجره كلا من طارق جمعة عوض محمد و محمد محمد سید احمد شاهين و باجراء تحرياته السريه توصلت الي انه حال جلوس المدعو طارق علي الكافية سالف البيان وبصحبته آخرين لحل خلافات بين المدعو محمد وحيد مصطفي إبراهيم وبين زوجته شيماء علاء السيد عبد العظيم ابن شقيقة الأول والتي تركت مسكن الزوجية فحضر المدعو محمد محمد سيد شاهين وكان بصحبته المتهم محمد وحيد وكان حاضرا كوسيط لحل الخلافات الاسرية بين طارق جمعه وابن شقيقه وبين محمد وحيد و سرد كلا منهم شكواه و حال ذلك فوجئوا بسيارة ماركة سوزوكي فان بيضاء اللون بداخلها ثلاثة اشخاص وبحوزتهم اسلحة نارية

وقاموا بإطلاق اعيرة نارية في مواجهتهم وباقي اطراف الطرف الأول قاصدين احداث اصابتهم وقام المتهم محمد وحيد بإشهار سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته واطلق منها اعيرة نارية صوبهم في مواجهتهم الا انهم تمكنوا من اخذ سواتر بمكان خشية اصابتهم فتجمع الأهالي محاولين ضبط المتهمين الا انهم لم يلاحقوهم وقاموا بمحاولة ضبط المتهم محمد وحيد إلا أنهم لم يتكمنوا

لقيامه بترك السيارة ولاذا بالفرار وتم التحفظ علي السيارة بمعرفة الأهالي و بفحص السيارة الخاصة بالمتهم الهارب محمد وحيد تبين انها سيارة ماركة هيونداي توسان بترولي اللون تحمل لوحات معدنية ا س ف ٥٩٤٦ عثرنا بداخلها علي حقيبة سفر سوداء اللون تحوي علي سلاح ناري طبنجة برتا بداخلها خزينة تحوي علي خمسة طلقات حية ومبلغ مالي (٤٦٣ ) الف بالنيابة جنية وكيس بلاستيك بداخله أقراص من عقار يشتبه ان يكون عقار الكبتاجون وعثر بمحل الواقعه علي عدد ( ۲ ) طلقة خرطوش وعدد ( ٤ ) فارغ طلقة خرطوش وبمواجهة الأول والثاني قرروا بان السيارة والمضبوطات خاصة

بالمتهم محمد وحيد وان السلاح الناري الطبنجة هو ذات السلاح الناري الذي استخدمه المتهم من اطلاق الأعيرة النارية صوبهم

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قِبل قاطني المنطقة، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض سطوتهم عليهم، بأن توجهوا إلى محل شهير محل إقامة المجني عليه الأول - بحيلة انطلت عليه - مفتعلين معه شجارا ، مشهرين أسلحتهم النارية – محل التهم سابقة الوصف - مطلقين منها أعيرة نارية في الهواء ، ليفرضوا سطوتهم عليهم بالمنطقة، وكان من شأن فعلتهم إلقاء الرعب في نفوس سكان المنطقة وأصحاب المحلات.