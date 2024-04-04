سنحتفل قريباً بالنصر..البرهان: القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب قريباً

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان أن الجميع سيحتفل قريباً بالنصر علي مليشيا آل دقلو المتمردة على الدولة.

ووجه البرهان تحية لضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعيه بعطبرة ، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته سيادته بحسب البيان الصادر عن المجلس السيادي الانتقالي .

كما أشاد بمجاهدات كل القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي لعدوان المليشيا المتمردة.

وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيداته بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب قريباً .