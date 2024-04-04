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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مصادر: المواد الغذائية المقدمة من مصر لغزة منذ بدء العدوان بلغت 129329 طنا.. أهالي القطاع: حماس مسئولة عن الكارثة الإنسانية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

عائلات وعشائر غزة : حماس مسؤولة عن الكارثة الإنسانية في القطاع

حملت عائلات وعشائر قطاع غزة، حركة حماس مسؤولية الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك في خبر عاجل للقاهرة الإخبارية.

 

لجان شعبية تابعة لحماس تنتشر في غزة بدعوى السيطرة على الشارع

عرضت فضائية " القاهرة الإخبارية"، لقطات مصورة ترصد عناصر ملثمة مسلحة تابعة لحركة حماس تحت مسمى اللجان الشعبية خلال انتشارها في غزة بدعوى السيطرة على الشارع .

 

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الخميس 4-4-2024، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، والطقس.

 

وقود ومواد غذائية وأدوية|مصدر يكشف حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة منذ بدء الحرب

أفادت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة  منذ بدء العدوان بلغ 10868 طن.

 

مصادر: مصر استقبلت 3706 مصابين منذ بداية العدوان على غزة وحتى أمس

أكدت مصادر مصرية مطلعة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن حجم المساعدات التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس، الأربعاء، بلغ 123 سيارة إسعاف و43073 ألف طن مواد إغاثة.

طه الدسوقي يوجه رسالة لمرضى التوحد: تقدروا تعملوا حاجات الناس العادية متقدرش عليها

قدم برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، جولة خاصة بالجمعية المصرية للأوتيزم للاحتفال باليوم العالمي للتوحد.

 

يوفر 1.5 مليار جنيه.. الصحة: مشروع قومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لمرضى الغسيل الكلوي، قائلا إن ذلك يأتي للتيسير على المرضى فى الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية.

 

أمطار في العيد.. الأرصاد تعلن مفاجأة بطقس الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بداية من يوم السبت المقبل ستشهد انخفاضات، موضحة أنه من يوم الأحد سنتعرض لـ منخفض جوي متعمق سيؤثر على البلاد. 

 

باحثة سياسية: مصر تساند وتتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل العيش الكريم

أكدت تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، أن مصر تساند وتتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومصر تحاول قدر الإمكان أن توصل حياة المواطن الفلسطيني إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.

 

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