إدارة بايدن توافق على نقل قنابل إلى إسرائيل بعد قصف قافلة المساعدات بغزة

سمحت إدارة بايدن بنقل آلاف القنابل إلى إسرائيل في نفس اليوم الذي أودت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية بحياة سبعة من عمال الإغاثة في غزة، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن عدة مسؤولين.

ووفقا لصحيفة الجارديان، أعطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر لنقل أكثر من 1000 قنبلة MK82 زنة 500 رطل، بالإضافة إلى أكثر من 1000 قنبلة ذات قطر صغير وصمامات لقنابل MK80 إلى إسرائيل. وأكدت CNN أيضًا تصريح النقل.

واعترف مسؤول في وزارة الخارجية بالموافقة، مشيراً إلى أنها حدثت "قبل" الغارات الجوية الإسرائيلية على قافلة المساعدات. أعرب الرئيس جو بايدن في وقت لاحق عن فزعه من الوفيات، مؤكدا على غضبه وحزنه، خاصة بسبب فقدان مواطن مزدوج الجنسية الأمريكية الكندية من بين الضحايا.

وفي تطور منفصل الأسبوع الماضي، ورد أن الولايات المتحدة سمحت بنقل أسلحة إضافية بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل، بما في ذلك أكثر من 1800 قنبلة MK-84 زنة 2000 رطل و500 قنبلة MK-82 زنة 500 رطل.

وتخصص الولايات المتحدة 3.8 مليار دولار كمساعدة عسكرية سنوية لإسرائيل، حليفتها القديمة. وبينما تمت الموافقة على عمليات النقل هذه من قبل الكونجرس قبل عدة سنوات من الصراع الأخير بين إسرائيل وغزة، إلا أن حكومة الولايات المتحدة تحتفظ بسلطة تعليق مثل هذه الأسلحة في أي وقت قبل التسليم.

وعندما سُئل عن سبب عدم قيام إدارة بايدن بإيقاف عملية النقل مؤقتًا في أعقاب الهجوم الإسرائيلي بطائرة بدون طيار على قافلة المساعدات الإنسانية للمطبخ المركزي العالمي، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

وتسلط الموافقة على عمليات نقل القنابل وسط قصف قافلة المساعدات لغزة الضوء على التوترات المستمرة والتدقيق الذي يحيط بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية والتعامل مع المساعدات العسكرية وسط الصراع المتصاعد في المنطقة.