ترامب يحث إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة وتقبل خسارة حرب العلاقات العامة

ألقى الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى بثقله على الصراع المستمر في غزة، معربًا عن عدم رضاه عن النهج الإسرائيلي وحث على إنهاء سريع للأعمال العدائية.

خلال ظهوره في برنامج هيو هيويت، أشار ترامب إلى أن إسرائيل بحاجة إلى "إنهاء ما بدأوه، وعليهم إنهاءه بسرعة". وشدد على أهمية تحقيق النصر على حماس وشدد على ضرورة "الاستمرار في الحياة".

وتأتي تعليقات ترامب وسط انتقاداته الأخيرة لاستراتيجية إسرائيل في الصراع، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن طول مدة الحرب وشكك في فعالية جهود العلاقات العامة الإسرائيلية. وانتقد النشر المتكرر للقطات الحربية، مشيرًا إلى أنها قد تضر بصورة إسرائيل وتصورها على المسرح العالمي.

وفي حين أكد ترامب مجددًا دعمه لإسرائيل، قائلاً إنه "لا يزال مع إسرائيل بنسبة 100%"، فقد كرر استيائه من النهج الحالي تجاه الصراع.

كان الرئيس السابق صريحا بشأن موقفه من الصراع في غزة لعدة أسابيع، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل الإسراع بحل الصراع. وعلى الرغم من موقفه المؤيد لإسرائيل، انتقد ترامب رد إدارة بايدن على الصراع وأكد اعتقاده بأن الوضع كان سيختلف لو كان لا يزال في منصبه.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب يدعم وقف إطلاق النار في إسرائيل، لأنه لم يعالج هذه القضية بشكل مباشر بعد وسط الدعوات الدولية المتزايدة لوقف التصعيد.