عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يحث إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة وتقبل خسارة حرب العلاقات العامة

صدى البلد

ألقى الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى بثقله على الصراع المستمر في غزة، معربًا عن عدم رضاه عن النهج الإسرائيلي وحث على إنهاء سريع للأعمال العدائية.

 

خلال ظهوره في برنامج هيو هيويت، أشار ترامب إلى أن إسرائيل بحاجة إلى "إنهاء ما بدأوه، وعليهم إنهاءه بسرعة". وشدد على أهمية تحقيق النصر على حماس وشدد على ضرورة "الاستمرار في الحياة".

وتأتي تعليقات ترامب وسط انتقاداته الأخيرة لاستراتيجية إسرائيل في الصراع، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن طول مدة الحرب وشكك في فعالية جهود العلاقات العامة الإسرائيلية. وانتقد النشر المتكرر للقطات الحربية، مشيرًا إلى أنها قد تضر بصورة إسرائيل وتصورها على المسرح العالمي.

 

وفي حين أكد ترامب مجددًا دعمه لإسرائيل، قائلاً إنه "لا يزال مع إسرائيل بنسبة 100%"، فقد كرر استيائه من النهج الحالي تجاه الصراع.

 

كان الرئيس السابق صريحا بشأن موقفه من الصراع في غزة لعدة أسابيع، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل الإسراع بحل الصراع. وعلى الرغم من موقفه المؤيد لإسرائيل، انتقد ترامب رد إدارة بايدن على الصراع وأكد اعتقاده بأن الوضع كان سيختلف لو كان لا يزال في منصبه.

 

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب يدعم وقف إطلاق النار في إسرائيل، لأنه لم يعالج هذه القضية بشكل مباشر بعد وسط الدعوات الدولية المتزايدة لوقف التصعيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

قرار شديد جدا.. تعليق صادم من خالد الغندور على تصاعد أزمة الشحات والشيبي

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

ترشيحاتنا

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح في ليلة 26 رمضان 2024 بالحرمين

هل صيغة تكبيرات العيد المعتاد عليها المصريون بدعة؟.. المفتي يجيب

رامز جلال يسخر من هبة الحسين: باست زوجها وقالتله طلقني.. والأخيرة ترد.. فيديو

إدارة الإشارة توقع مذكرة تفاهم مع القابضة للكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

السيادة والاستقلال.. الصومال يطالب السفير الإثيوبي بالمغادرة خلال 72 ساعة

غرز الخن.جر في قلب كولا..خفاش المعصرة يرتكب جريمة بشعة في رمضان| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج الإجهاد والضعف.. اكتشف فوائد وأضرار حبوب الخميرة

تسالى العيد.. فوائد الترمس تفوق التوقع ويقي من أخطر الأمراض

ضلمة في عز النهار.. ظواهر غريبة تحدث أثناء الكسوف القادم

دايما بتأجل وبتكسل .. حيل فعالة للتخلص من التسويف

فيديو

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

هل تستمر الموجة الحارة في العيد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ