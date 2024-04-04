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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المداح 4 الحلقة 26.. فتحي عبد الوهاب يهدده بالانتقام منه ومن عائلته

مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4

شهد مسلسل "المداح 4 أسطورة العودة" الحلقة 26 تطور جديد من الأحداث حيث يواجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديات جديدة من الجن النمرود الذي يهدده بالانتقام منه ومن عائلته.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى زين (محمد عز) لاستعادة المسروقات من شقيقة زوجته منال (هبة مجدي) التي ترفض ذلك وتصر على بيعها للعصابة، فيتبع زين رحاب ويتعرض للضرب من قبل العصابة.

تظهر الجنية مليكة (سهر الصايغ) للطفل عز ابن صابر وتقوم بمسهما، مما يدفع رحاب للجوء للدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) لعلاجه.

تتحول مليكة إلى عبء على قزح (فتحي عبدالوهاب) بعد خرقها لأوامره، ويخبرها قزح إنه يستخدم صابر لفتح البوابات ولا يريد قتله أو الاقتراب من عائلته.

يسافر صابر إلى الإسكندرية لمقابلة الدكتور صبحي (أشرف زكي) الذي يطلب منه مشاهدة اللوحة لكشف رموز غلق البوابات.


يفاجئ صابر بوجود لوحة واحدة فقط، مما يثير حزنه ويجعله يشعر باليأس، وتنتهي الحلقة برؤية صابر حلم يرى فيه الرموز على اللوحة، مما يفتح أمامه أملا جديدا لإيجاد حل لغلق البوابات، ويستيقظ من الحلم يجد الجنية مليكة بجواره. 

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
مسلسل المداح 4
حمادة هلال دنيا عبد العزيز فتحي عبد الوهاب مسلسل المداح 4 سهر الصايغ

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