البيت الأبيض يعبر عن إحباط بايدن من نتنياهو وسط أزمة غزة

تناول المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي الإحباط المستمر الذي يشعر به الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط الأزمة في غزة. وكشف البيت الأبيض أن المكالمة بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو استمرت حوالي 30 دقيقة، مما سلط الضوء على المشاعر التي تم التعبير عنها خلال المحادثة.

واعترف كيربي بوجود "إحباط متزايد" لدى الرئيس بايدن، مشيراً إلى شعوره بعدم الرضا عن المحاولات السابقة لنقل رسائل إلى الزعيم الإسرائيلي. وتناولت الإفادة التي قدمها البيت الأبيض الأسئلة المحيطة بالتغييرات السياسية المحتملة وتوقعات واشنطن من إسرائيل في معالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة.

وفي حين امتنع كيربي عن معاينة قرارات سياسية محددة، فقد أكد على ضرورة إجراء تغييرات جوهرية على الجانب الإسرائيلي. وتسعى الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة وملموسة من جانب إسرائيل خلال "الساعات والأيام المقبلة" للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة. وتشمل هذه الخطوات زيادة كبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية، وفتح معابر إضافية، والحد من العنف ضد المدنيين وعمال الإغاثة.

وتحرص الولايات المتحدة على مراقبة الإجراءات العملية والفورية من جانب إسرائيل لحماية العاملين في المجال الإنساني والتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين بشكل فعال. وشدد كيربي على أن واشنطن ليست مهتمة فقط بالإعلانات، بل بتنفيذ وتنفيذ القرارات التي تتخذها إسرائيل.