بدلا من الفلسطينيين.. الهند تزود إسرائيل بعشرات الآلاف من عمال البناء والتمريض

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الخميس، عن إبرام اتفاقية مع إسرائيل تقضي بتوجه عشرات الآلاف من العمال الهنود إلى تل أبيب للعمل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وتعاني إسرائيل في الوقت الحالي، من نقص العمالة بسبب منع دخول عمال الضفة الغربية إلى أراضي 48 بعد اندلاع الحرب ضد قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية راندير جايسوال، أن سفر العمال الهنود هذا الأسبوع جاء ضمن اتفاق وقعه البلدان قبل اندلاع الأعمال العدائية، مؤكدا مغادرة الدفعة الأولى من العمالة الهندية إلى إسرائيل بالفعل، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأشار إلى أن "سلامتهم مهمة للغاية، من جانبنا نطالب السلطات الإسرائيلية ببذل قصارى الجهد لتأمين سلامتهم"، لافتا إلى أن 18 ألف هندي يعملون بإسرائيل في الوقت الحالي، معظمهم من مقدمي الرعاية الصحية.

وخلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للهند في مايو الماضي، وقع البلدان اتفاقا يسمح لنحو 40 ألف هندي بالعمل في مجالات البناء والتمريض في إسرائيل.

وغادرت الدفعة الأولى، المكونة من أكثر من 60 عامل بناء، يوم الثلاثاء، ونشر السفير الإسرائيلي لدى الهند، ناؤور جيلون، صورا لحفل توديع العمال على حسابه بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.

توافد آلاف العمال الهنود إلى مراكز توظيف حكومية في يناير الماضي، في ولايتي أوتار براديش وهاريانا للبحث عن مرشحين لوظائف في إسرائيل.

وأدانت الهند هجوم حماس على جنوب إسرائيل، لكنها صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، الذي دعا إسرائيل إلى وقف الحرب للسماح بوصول المساعدات الإنسانية. كما جددت نيودلهي دعمها لحل الدولتين.