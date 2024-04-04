أول تعليق من البيت الأبيض بشأن إرسال أسلحة أمريكية إلى إسرائيل

قلل جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بشدة من التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وافقت على مبيعات أسلحة كبيرة لإسرائيل، حتى عندما تقول إن تل أبيب تفشل في حماية المدنيين في غزة.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميسإنه "باستثناء الشهرين التاليين للهجوم مباشرة، لم نرسل بالفعل مساعدات طارئة ومساعدات عسكرية إلى إسرائيل"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف كيربي "ما تراه هنا هو نتيجة لعملية المبيعات العسكرية الأجنبية لإسرائيل والتي تستغرق سنوات"، موضحا أن الكثير من التقارير تضع هذه المبيعات على أنها جديدة عندما كانت في كثير من الأحيان مضاءة باللون الأخضر منذ أشهر، إن لم يكن قبل سنوات.