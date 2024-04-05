بالترنج | شاكيرا تستعرض رشاقة قوامها بالملابس الرياضية

تألقت نجمة البوب الكولومبية "شاكيرا"، في أحدث ظهور لها ، حيث شاركت متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام .

وظهرت شاكيرا، بإطلالة جذابة مرتدية ترنج مجسم باللون الابيض، وتركت خصلات شعرها الاشقر منسدلة، واعتمدت على مكياج جرئ أظهر جمال ملامحها.

تملك نجمة البوب الكولومبية "شاكيرا" ذوقًا رفيعًا، جعلها تختار أزياءها بعناية فائقة؛ لتعكس أناقتها في مختلف إطلالاتها، وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

وانفصلت شاكيرا (45 عامًا) عن بيكيه نجم برشلونة الإسباني (35 عامًا) في يونيو 2022، بعد علاقة استمرت 12 عامًا، أثمرت عن ابنين، هما ساشا (10 أعوام)، وميلان (7 أعوام).

آخر أعمال شاكيرا

أطلقت المطربة الكولومبية شاكيرا أغنية مؤخرًا تسخر فيها من شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه، وذلك بعد أن تم الإعلان عن انفصالهما في يونيو الماضي.

