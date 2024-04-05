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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من السيارة.. زوجة لاعب الزمالك بإطلالة تخطف القلوب | صور

زوجة النقاز
زوجة النقاز

شاركت ميرڤا زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق متابعيها صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جريء وأنيق.

وبدت ميرڤا النقاز بإطلالة جريئة، من سيارتها الفارهة، حيث إرتدت توب شيفون جرئ، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_٠٣٤٥٤٠ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_٠٣٤٥٤٠ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_٠٣٤٥٤٠
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_٠٣٤٥٤٠

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