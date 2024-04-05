من السيارة.. زوجة لاعب الزمالك بإطلالة تخطف القلوب | صور

شاركت ميرڤا زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق متابعيها صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جريء وأنيق.

وبدت ميرڤا النقاز بإطلالة جريئة، من سيارتها الفارهة، حيث إرتدت توب شيفون جرئ، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.