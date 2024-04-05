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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" يشارك بتدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.. أول ظهور للشناوي بعد الإصابة في أمم إفريقيا".

وجاء في التقرير أن هناك أخبارا سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن عودة الحارس محمد الشناوي لتدريبات الفريق، وظهر الشناوي وهو يقوم بعمليات التدريب.

ويلتقي النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره سيمبا التنزاني في إياب منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يتطلع من خلالها المارد الأحمر الصعود للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال في العاشرة مساء بتوقيت مصر اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى في حضور 30 ألف مشجع.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، على قناتي بي إن سبورتس 6 المشفرة وأون تايم سبورتس الأرضية المفتوحة.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

 

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