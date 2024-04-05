فريدة الشوباشي: مصر لها الدور الأكبر في إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنَّ مصر حريصة على مواصلة جهودها لدعم أهالي قطاع غزة واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أنَّ الأهم هو «دخول المساعدات ومصر تتحمل النصيب الأكبر من المساعدات وإدخالها هو ما يساعد الفلسطينيين على مواصلتهم الصمود».

وأضافت فريدة الشوباشي، في حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «دولة الاحتلال تسعى إلى حصار وتجويع الشعب الفسلطيني لكسر مقاومتهم وصمودهم، وعلى الجانب الآخر الجهود المصرية تكسر هذا الحصار وتخفف من حدة سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق هذا الشعب».

وتابعت فريدة الشوباشي: «مصر تكثف اتصالاتها لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين وتجدد رفضها التهجير القسري أو اجتياح رفح الفسلطينية برياً».

الدور المصري داعم للقضية على كافة المستويات

وأكدت أن الموقف المصري داعم للقضية على كافة المستويات، من تعبئة الرأي العالمي على مستوى القادة بأن ما يحدث في غزة الآن جريمة وحشية لم يسبق لها مثيل وكشف انتهاكات الاحتلال والزيف الأمريكي وادعاءاته الدفاع عن الإنسان.